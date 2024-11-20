Такер Карлсон осудил приказ США бить по РФ и назвал Байдена «хромой уткой»

Американский журналист Такер Карлсон обвинил пока ещё действующего президента США Джо Байдена в развязывании горячей войны с Россией. Телеведущий уверен, что бездумное решение позволить Киеву наносить удары вглубь России обернётся смертями самих американцев.

«Президент — «хромая утка» только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми», — возмутился Карлсон на своей странице в соцсети Х.