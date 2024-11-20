Такер Карлсон осудил приказ США бить по РФ и назвал Байдена «хромой уткой»
Журналист Карлсон заявил, что решение Байдена по ATACMS обернётся гибелью США
Американский журналист Такер Карлсон обвинил пока ещё действующего президента США Джо Байдена в развязывании горячей войны с Россией. Телеведущий уверен, что бездумное решение позволить Киеву наносить удары вглубь России обернётся смертями самих американцев.
«Президент — «хромая утка» только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми», — возмутился Карлсон на своей странице в соцсети Х.
Он также выразил удивление, что республиканцы в Палате представителей США промолчали и не стали комментировать решение Байдена, хотя все прекрасно понимают негативные последствия подобных выпадов из Белого дома.
Напомним, 19 ноября Киев получил от президента США Джо Байдена долгожданное разрешение на удары вглубь РФ американскими ракетами. Практически сразу ВСУ попытались атаковать Брянскую область при помощи дальнобойных ATACMS, пострадавших нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подобная атака со стороны Украины стала сигналом того, что Запад хочет дальнейшей эскалации конфликта.
ТАСС / ЕРА