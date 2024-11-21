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21 ноября, 12:04

«Фашистское государство»: Такер Карлсон раскрыл грязную правду про США

Такер Карлсон назвал нынешние власти в США фашистскими

Действующие американские власти обладают признаками фашизма. Россия, вопреки обвинениям, таковой не является, отметил журналист Такер Карлсон в беседе с Гленном Гринвальдом на своем YouTube-канале.

«На самом деле именно наше правительство – то самое фашистское государство, а не Россия», — сказал он.

Журналист добавил, что на данный момент человечество наблюдает за тем, как «хромая утка» (американский президент Джо Байден, вскоре покидающий пост) толкает мир к ядерному конфликту.

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Недавно официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что американские власти расшатывают ядерное положение в мире и повышают риски эскалации. Их решения накаляют конфронтацию ядерных держав.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Николай Рюмин
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