«Фашистское государство»: Такер Карлсон раскрыл грязную правду про США

Действующие американские власти обладают признаками фашизма. Россия, вопреки обвинениям, таковой не является, отметил журналист Такер Карлсон в беседе с Гленном Гринвальдом на своем YouTube-канале.

«На самом деле именно наше правительство – то самое фашистское государство, а не Россия», — сказал он.

Журналист добавил, что на данный момент человечество наблюдает за тем, как «хромая утка» (американский президент Джо Байден, вскоре покидающий пост) толкает мир к ядерному конфликту.