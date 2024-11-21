«Фашистское государство»: Такер Карлсон раскрыл грязную правду про США
Такер Карлсон назвал нынешние власти в США фашистскими
Действующие американские власти обладают признаками фашизма. Россия, вопреки обвинениям, таковой не является, отметил журналист Такер Карлсон в беседе с Гленном Гринвальдом на своем YouTube-канале.
«На самом деле именно наше правительство – то самое фашистское государство, а не Россия», — сказал он.
Журналист добавил, что на данный момент человечество наблюдает за тем, как «хромая утка» (американский президент Джо Байден, вскоре покидающий пост) толкает мир к ядерному конфликту.
Недавно официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что американские власти расшатывают ядерное положение в мире и повышают риски эскалации. Их решения накаляют конфронтацию ядерных держав.
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