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21 ноября, 09:25

Песков: РФ надеется на ответственность Запада в вопросах ядерного сдерживания

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия рассчитывает на ответственную позицию Запада в вопросах ядерного сдерживания, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона о ядерных ударах. По его словам, Москва занимает такую позицию и стремится не допустить конфликта.

«Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного [ядерного] конфликта. Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не заниматься провокационными действиями», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, в Пентагоне заявили, что США могут рассматривать такой сценарий обмена ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания угроз. Утверждается, что Штаты стремятся к ядерному обмену, однако в случае его необходимости будут действовать в наиболее выгодных условиях.

Александр Юнашев
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