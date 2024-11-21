Песков: РФ надеется на ответственность Запада в вопросах ядерного сдерживания
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия рассчитывает на ответственную позицию Запада в вопросах ядерного сдерживания, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона о ядерных ударах. По его словам, Москва занимает такую позицию и стремится не допустить конфликта.
«Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного [ядерного] конфликта. Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не заниматься провокационными действиями», — сказал представитель Кремля.
Напомним, в Пентагоне заявили, что США могут рассматривать такой сценарий обмена ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания угроз. Утверждается, что Штаты стремятся к ядерному обмену, однако в случае его необходимости будут действовать в наиболее выгодных условиях.