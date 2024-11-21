Китай обвинил США в напряжении ядерных рисков

Американские власти повышают роль ядерного оружия в сфере национальной безопасности. Они накаляют военную конфронтацию, тем самым увеличивая риски. Об этом заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«В последние годы США продолжали модернизировать свою ядерную триаду, повышать роль ядерного оружия в политике обеспечения национальной безопасности, укреплять, совместно использовать и расширять механизмы сдерживания со своими союзниками», — отметил Линь Цзянь.

Дипломат добавил, что действия американских властей серьёзно влияют на баланс сил в мире и повышают напряжение.