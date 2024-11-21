Китай обвинил США в напряжении ядерных рисков
МИД КНР: США усилили военную конфронтацию и обострили ядерные риски
Американские власти повышают роль ядерного оружия в сфере национальной безопасности. Они накаляют военную конфронтацию, тем самым увеличивая риски. Об этом заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«В последние годы США продолжали модернизировать свою ядерную триаду, повышать роль ядерного оружия в политике обеспечения национальной безопасности, укреплять, совместно использовать и расширять механизмы сдерживания со своими союзниками», — отметил Линь Цзянь.
Дипломат добавил, что действия американских властей серьёзно влияют на баланс сил в мире и повышают напряжение.
Недавно контр-адмирал США Томас Бьюкенен заявил, что США могут рассматривать такой сценарий обмена ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания угроз. Он отметил, что Штаты не стремятся к ядерному конфликту.
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