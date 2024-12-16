Глава Минобороны РФ озвучил потери ВСУ за всё время СВО

Только в 2024 году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, а за весь период проведения специальной военной операции противник потерял почти 1 млн человек. Такие данные на коллегии Минобороны РФ озвучил глава ведомства Андрей Белоусов.

«Подорван боевой потенциал противника. Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А всего составили почти один миллион человек за всё время СВО. Только в курской авантюре киевский режим потерял более 40 тысяч военнослужащих», — подчеркнул министр.

В этом году в зоне спецоперации уничтожено свыше 58-и тысяч единиц различного вооружения и техники противника. В том числе 18 тысяч – иностранного производства. Российским высокоточным оружием нанесен значительный урон военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе. Противник во многом утратил возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы, заключил глава МО РФ.