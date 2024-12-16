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16 декабря, 08:09

Американские СМИ назвали крупнейшее поражение Украины за последние месяцы

CNN назвал потерю Красноармейска крупнейшим поражением ВСУ

Потеря города Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР станет крупнейшим поражением ВСУ за последние месяцы и усугубит положение Киева на фронте. Такой вывод сделал телеканал CNN.

По данным телеканала, это также усилит «беспокойство украинских военных» в связи с победой на выборах в США Дональда Трампа.

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Ранее агентство Reuters уже писало, что освобождение Красноармейска Российской Армией станет одной из значительных утрат для Украины в последнее время. Дело в том, что этот город остаётся важным узлом для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его потеря может иметь серьёзные последствия для Киева. Кроме того, он считается одним из главных оборонительных узлов ВСУ на данном участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

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Shutterstock / FOTODOM / ra2 studio

Александра Вишнякова
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