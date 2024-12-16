Ранее агентство Reuters уже писало, что освобождение Красноармейска Российской Армией станет одной из значительных утрат для Украины в последнее время. Дело в том, что этот город остаётся важным узлом для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его потеря может иметь серьёзные последствия для Киева. Кроме того, он считается одним из главных оборонительных узлов ВСУ на данном участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».