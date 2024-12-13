Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) Российской Армией станет одной из значительных утрат для Украины в последнее время, считает агентство Reuters.

«Падение Покровска, который является важным логистическим центром для ВСУ, будет одной из крупнейших военных потерь Украины за последние месяцы. Уменьшение доступа украинских войск к дорожной сети вокруг города затруднит удержание позиций по обе стороны от него, что позволит России укрепить и продвинуть свои линии фронта», — говорится в материале издания.

Красноармейск (Покровск) играет ключевую роль в судьбе группировки ВСУ в регионе. Этот город остаётся важным узлом для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его потеря может иметь серьезные последствия для Киева. Кроме того, он считается одним из главных оборонительных узлов ВСУ на данном участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».