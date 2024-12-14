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Регион
14 декабря, 09:03

В Британии предупредили ВСУ о дефиците оружия из-за скорой потери «кузницы стали»

Spectator: Сдача Красноармейска ударит по производству оружия на Украине

Украина в ближайшее время оставит Красноармейск, который обеспечивал страну сталью для производства оружия, поэтому сдача города обернётся ещё большим дефицитом вооружения у ВСУ. Об этом пишет издание Spectator.

«Когда город падёт, изготовление стали в Украине сократится вдвое, что серьёзно повлияет на производство оружия», — утверждается в тексте.

Автор публикации подчёркивает, что «судьба Красноармейска висит на волоске» и нет никаких сомнений, что российские войска возьмут под свой контроль населённый пункт. У украинской армии дела совсем плохи и на многих участках фронта наблюдается паническое бегство солдат ВСУ, добавляет обозреватель.

Украинский сталелитейный завод остановил добычу угля у Красноармейска в ДНР
Украинский сталелитейный завод остановил добычу угля у Красноармейска в ДНР

Аналогичное мнение ранее озвучило агентство Reuters. В статье сообщалось, что освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) Российской Армией станет одной из значительных утрат для Украины. Этот город остаётся важным узлом для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его потеря может иметь серьезные последствия для Киева. Кроме того, он считается одним из главных оборонительных узлов ВСУ на данном участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

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Telegram / Zelenskiy / Official

Татьяна Миссуми
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