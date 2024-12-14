Украина в ближайшее время оставит Красноармейск, который обеспечивал страну сталью для производства оружия, поэтому сдача города обернётся ещё большим дефицитом вооружения у ВСУ. Об этом пишет издание Spectator.

«Когда город падёт, изготовление стали в Украине сократится вдвое, что серьёзно повлияет на производство оружия», — утверждается в тексте.

Автор публикации подчёркивает, что «судьба Красноармейска висит на волоске» и нет никаких сомнений, что российские войска возьмут под свой контроль населённый пункт. У украинской армии дела совсем плохи и на многих участках фронта наблюдается паническое бегство солдат ВСУ, добавляет обозреватель.