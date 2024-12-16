Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 21:02

Генштаб ВСУ признал преимущество Российской армии в Курахово

Украинский Генштаб назвал Кураховское направление одним из самых горячих

Кураховское направление остаётся одним из самых «горячих» и сложных для ВСУ участков на всей линии фронта. Соответствующее заявление сделал Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

По данным противника, Российская армия сосредоточила в окрестностях города мощную группировку, которая идёт вперёд при поддержке артиллерии и авиации. Кроме того, ВС РФ имеют значительное преимущество в личном составе и технике. Главные бои развернулись в южной части населённого пункта, где расположена важная дорожная развязка.

«Командованием принимаются все нужные решения с учётом трудности обстановки», — подытожили в Генштабе ВСУ.

Российские бойцы подняли триколор над зданием горсовета в Курахове
Российские бойцы подняли триколор над зданием горсовета в Курахове

Тем временем уцелевшие остатки кураховской группировки ВСУ массово бегут с позиций. Российские военные заключили боевиков в котёл, который вот-вот может перерасти в полное окружение.

Обложка ©

Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Денис Пушилин
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar