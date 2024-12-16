Генштаб ВСУ признал преимущество Российской армии в Курахово
Украинский Генштаб назвал Кураховское направление одним из самых горячих
Кураховское направление остаётся одним из самых «горячих» и сложных для ВСУ участков на всей линии фронта. Соответствующее заявление сделал Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.
По данным противника, Российская армия сосредоточила в окрестностях города мощную группировку, которая идёт вперёд при поддержке артиллерии и авиации. Кроме того, ВС РФ имеют значительное преимущество в личном составе и технике. Главные бои развернулись в южной части населённого пункта, где расположена важная дорожная развязка.
«Командованием принимаются все нужные решения с учётом трудности обстановки», — подытожили в Генштабе ВСУ.
Тем временем уцелевшие остатки кураховской группировки ВСУ массово бегут с позиций. Российские военные заключили боевиков в котёл, который вот-вот может перерасти в полное окружение.
Telegram / Генеральний штаб ЗСУ