Генштаб ВСУ признал преимущество Российской армии в Курахово

Кураховское направление остаётся одним из самых «горячих» и сложных для ВСУ участков на всей линии фронта. Соответствующее заявление сделал Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

По данным противника, Российская армия сосредоточила в окрестностях города мощную группировку, которая идёт вперёд при поддержке артиллерии и авиации. Кроме того, ВС РФ имеют значительное преимущество в личном составе и технике. Главные бои развернулись в южной части населённого пункта, где расположена важная дорожная развязка.