Всё больше бойцов ВСУ самовольно покидают Курахово

Всё больше украинских военнослужащих бегут из Курахова на западе ДНР, в котором продолжают продвигаться подразделения ВС РФ. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов