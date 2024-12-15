Всё больше бойцов ВСУ самовольно покидают Курахово
Рогов: Случаи бегства бойцов ВСУ из Курахова ДНР участились
Всё больше украинских военнослужащих бегут из Курахова на западе ДНР, в котором продолжают продвигаться подразделения ВС РФ. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
«В рядах украинских боевиков участились случаи бегства, особенно насильно мобилизованных», — цитирует его агентство.
Рогов добавил, что по большей части сбежавшие бойцы ВСУ уходят в направлении села Дачное к западу от Курахова.
Ранее стало известно о нескольких сотнях украинских военнослужащих, которые оказались заблокированы в Курахове, так и не дождавшись приказа на отступление от командования. Ещё порядка 700 бойцов ВСУ попали в окружение в районе Анновки, что к югу от города, за который идут бои. Сообщается, что военное руководство восемь раз отказало им в запросах на отступление. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что темпы освобождения города российскими подразделениями значительно ускорились в последние дни.
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