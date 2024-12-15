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Регион
15 декабря, 14:53

Всё больше бойцов ВСУ самовольно покидают Курахово

Рогов: Случаи бегства бойцов ВСУ из Курахова ДНР участились

Всё больше украинских военнослужащих бегут из Курахова на западе ДНР, в котором продолжают продвигаться подразделения ВС РФ. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

«В рядах украинских боевиков участились случаи бегства, особенно насильно мобилизованных»,цитирует его агентство.

Рогов добавил, что по большей части сбежавшие бойцы ВСУ уходят в направлении села Дачное к западу от Курахова.

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Ранее стало известно о нескольких сотнях украинских военнослужащих, которые оказались заблокированы в Курахове, так и не дождавшись приказа на отступление от командования. Ещё порядка 700 бойцов ВСУ попали в окружение в районе Анновки, что к югу от города, за который идут бои. Сообщается, что военное руководство восемь раз отказало им в запросах на отступление. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что темпы освобождения города российскими подразделениями значительно ускорились в последние дни.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Юрий Лысенко
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