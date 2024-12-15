«Судьба незавидна»: Бойцам ВСУ назвали единственный способ для спасения под Кураховом
Рогов: У солдат ВСУ, попавших в кураховский котёл, есть шанс спастись через плен
Дела у группировки ВСУ, которая попала в кураховский котёл, крайне печальны. Для них есть всего два возможных варианта, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».
«Их судьба незавидна. Только сдача в плен позволит им сохранить свои жизни, иной альтернативы нет. Третьего не дано», — сказал Рогов.
Он пояснил, что у группировки ещё был шанс уйти и они просили у командования разрешения на отступление, однако военачальники бросили их на неминуемую смерть.
Напомним, около 700 украинских солдат оказались в окружении в районе Анновки, расположенной к югу от Курахова, после того как их командиры восемь раз отклонили просьбы об отступлении. В числе обречённых — подразделение спецназа ВСУ.
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