«Судьба незавидна»: Бойцам ВСУ назвали единственный способ для спасения под Кураховом

Дела у группировки ВСУ, которая попала в кураховский котёл, крайне печальны. Для них есть всего два возможных варианта, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».

«Их судьба незавидна. Только сдача в плен позволит им сохранить свои жизни, иной альтернативы нет. Третьего не дано», — сказал Рогов.

Он пояснил, что у группировки ещё был шанс уйти и они просили у командования разрешения на отступление, однако военачальники бросили их на неминуемую смерть.