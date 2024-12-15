Пушилин сообщил, что темпы освобождения Курахово за последние дни ускорились
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что темпы освобождения Курахова в ДНР за последние дни ускорились. Бои проходят непосредственно в самом городе и продвигаются улица за улицей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на чиновника.
После взятия Курахово ВС РФ смогут продвигаться дальше к западной границе ДНР. Город имеет важное оперативное значение — это самый крупный населённый пункт в юго-западной части Донбасса.
Напомним, ранее сотни бойцов ВСУ не дождались приказа на отступление и оказались заблокированы в Курахове. Российские подразделения постепенно «перемалывают» силы противника в городе, не оставляя им возможности отступить. Кроме того, около 700 украинских военнослужащих оказались в окружении в районе Анновки, расположенной к югу от Курахова, после того как их командование восемь раз отклонило просьбы об отступлении.
VK / Минобороны РФ