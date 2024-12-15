ВКС России нанесли два удара по объекту в Харькове, уничтожено около 200 ВСУшников

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли два удара по одному из объектов ВСУ в Харькове после атаки на Грозный. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Уже в 12 часов дня ВКС РФ и нанесли два удара «Эскандером» по одному из объектов в Харькове, где располагались ВСУшники 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригады. Уничтожено около 200 укрофашистов», — написал он в телеграм-канале.

Кадыров заявил, что в случае, если противник решит нанести ещё удары беспилотниками по Чеченской Республике, то ВСУ следует учитывать, что российская сторона будут отвечать избирательными ударами по местам скопления личного состава украинской армии. Чеченский лидер подчеркнул, что последствия таких ударов будут значительно более серьёзными.