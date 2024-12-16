Путин: Более 430 тысяч добровольцев заключили контракт с ВС РФ в 2024 году
Поток добровольцев, заключающих контракты на службу в Вооружённых силах, растёт в России: так, в прошлом году их подписали 300 тысяч мужчин, а в этом — уже более 430 тысяч. Такие данные привёл президент России Владимир Путин
«И этот поток фактически добровольцев не прекращается», — сказал глава государства на коллегии Минобороны.
Ранее президент рассказал, что в этом году в среднем более 1 тысячи человек ежедневно поступают на службу по контракту. Как подчеркнул верховный главнокомандующий, россияне понимают, за что мы сражаемся, оказывают помощь фронтовикам и сами становятся в их ряды.
Обложка ©
ТАСС / Михаил Терещенко