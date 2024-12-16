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16 декабря, 11:57

Путин: Более 430 тысяч добровольцев заключили контракт с ВС РФ в 2024 году

Поток добровольцев, заключающих контракты на службу в Вооружённых силах, растёт в России: так, в прошлом году их подписали 300 тысяч мужчин, а в этом — уже более 430 тысяч. Такие данные привёл президент России Владимир Путин

«И этот поток фактически добровольцев не прекращается», — сказал глава государства на коллегии Минобороны.

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Ранее президент рассказал, что в этом году в среднем более 1 тысячи человек ежедневно поступают на службу по контракту. Как подчеркнул верховный главнокомандующий, россияне понимают, за что мы сражаемся, оказывают помощь фронтовикам и сами становятся в их ряды.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова
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