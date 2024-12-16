Путин: Более 430 тысяч добровольцев заключили контракт с ВС РФ в 2024 году

Поток добровольцев, заключающих контракты на службу в Вооружённых силах, растёт в России: так, в прошлом году их подписали 300 тысяч мужчин, а в этом — уже более 430 тысяч. Такие данные привёл президент России Владимир Путин

«И этот поток фактически добровольцев не прекращается», — сказал глава государства на коллегии Минобороны.