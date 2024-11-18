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18 ноября, 15:06

Бойца-добровольца из Сербии неделю считали погибшим, а он выжил и получил российский паспорт

Боец-доброволец из Сербии Ристич получил паспорт РФ в петербургском госпитале

Боец-доброволец из Сербии Дарио Ристич получил российский паспорт в петербургском госпитале, где проходит лечение после подрыва на мине и атаки украинских дронов, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Боец-доброволец из Сербии Дарио Ристич получил российский паспорт в петербургском госпитале. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Спасение Ристича многие считают настоящим чудом. После взрыва и атак дронов его на протяжении недели считали погибшим, но он выжил. На днях сотрудники полиции Санкт-Петербурга вручили ему российский паспорт,» — написала Волк в своём Telegram-канале.

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Она отметила, что военнослужащий решил стать гражданином Российской Федерации и обратился в миграционную службу, которая быстро рассмотрела его заявление и приняла положительное решение.

На видеозаписи запечатлен момент церемонии, на которой Ристич приносит присягу гражданина России и получает документы от сотрудницы УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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А ранее первый политический беженец из США Джон Роблес стал гражданином России. Он прибыл в Россию в 1996 году и работал учителем английского языка, а в настоящее время является литературным переводчиком.

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МВД

Марина Фещенко
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