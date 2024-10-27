Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 08:07
4495

«Просто Костя»: Меладзе остался без отчества из-за украинского паспорта

Константин Меладзе получил украинской паспорт, где не указано его отчество

Константин Меладзе. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Константин Меладзе. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Композитор и продюсер Константин Меладзе теперь не имеет отчества. Всё потому, что он поменял паспорт на украинский, а там соответствующая строка не заполняется и считается пережитком советского прошлого. Об этом пишет Mash.

Сейчас Константин Шотович именуется просто Константином, на западный манер. Вообще Посольство Украины не выдаёт паспорта мужчинам за рубежом, требуя вступить в ВСУ и доказать свою приверженность на деле. Но для «украинца» Меладзе, живущего в Италии, сделали исключение. При этом сам композитор не гнушается продолжать зарабатывать деньги в России и отчитываться в налоговой.

Вера Брежнева со слезами на глазах рассказала о разводе с Константином Меладзе
Вера Брежнева со слезами на глазах рассказала о разводе с Константином Меладзе

Ранее Life.ru писал, что уехавший из России в Италию продюсер Константин Меладзе поднял цену на свою роскошную виллу в крымском Гурзуфе на 65 млн рублей. Наставник «ВИА Гры» пытается выжать максимум из своей последней недвижимости в России и увести из страны почти полмиллиарда рублей. В начале октября сообщалось, что продажа виллы состоялась.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Константин Меладзе
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar