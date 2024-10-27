«Просто Костя»: Меладзе остался без отчества из-за украинского паспорта

Композитор и продюсер Константин Меладзе теперь не имеет отчества. Всё потому, что он поменял паспорт на украинский, а там соответствующая строка не заполняется и считается пережитком советского прошлого. Об этом пишет Mash.

Сейчас Константин Шотович именуется просто Константином, на западный манер. Вообще Посольство Украины не выдаёт паспорта мужчинам за рубежом, требуя вступить в ВСУ и доказать свою приверженность на деле. Но для «украинца» Меладзе, живущего в Италии, сделали исключение. При этом сам композитор не гнушается продолжать зарабатывать деньги в России и отчитываться в налоговой.