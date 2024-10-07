Стала известна причина продажи крымской виллы Меладзе
Продюсер Рудченко: Меладзе продаёт виллу ради покупки недвижимости за границей
Продюсер Константин Меладзе. Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил
Константин Меладзе решил продать свою виллу в Крыму не просто так. По словам продюсера и музыкального критика Павла Рудченко, такой шаг может быть связан с желанием приобрести жильё за границей. Свои предположения он озвучил в беседе с NEWS.ru.
Продюсер отметил, что в последнее время многие артисты, уехавшие из России, перемещаются в США. Он предположил, что Меладзе также может следовать этой тенденции, продав активы в РФ ради покупки интересной недвижимости в одной из стран Европы или Америки.
«На самом деле сложно предположить, для чего это делает Константин. Возможно, он просто перераспределяет свои бюджеты, продает активы именно в России, чтобы приобрести какую-то интересную недвижимость, например, за границей, в той же Европе», — пояснил музыкальный критик.
Как ранее сообщал Life.ru, Константин Меладзе уже на протяжении года безуспешно пытался продать свою виллу в Крыму. После снижения цены на 100 миллионов рублей покупателя не нашлось, и дом был вновь выставлен на продажу по цене около 387 миллионов рублей. Продюсер сдавал эту недвижимость в аренду туристам во время летнего сезона. А недавно Меладзе поднял цену на виллу до 450 млн рублей.