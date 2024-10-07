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6 октября, 23:59

Стала известна причина продажи крымской виллы Меладзе

Продюсер Рудченко: Меладзе продаёт виллу ради покупки недвижимости за границей

Продюсер Константин Меладзе. Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил

Продюсер Константин Меладзе. Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил

Константин Меладзе решил продать свою виллу в Крыму не просто так. По словам продюсера и музыкального критика Павла Рудченко, такой шаг может быть связан с желанием приобрести жильё за границей. Свои предположения он озвучил в беседе с NEWS.ru.

Продюсер отметил, что в последнее время многие артисты, уехавшие из России, перемещаются в США. Он предположил, что Меладзе также может следовать этой тенденции, продав активы в РФ ради покупки интересной недвижимости в одной из стран Европы или Америки.

«На самом деле сложно предположить, для чего это делает Константин. Возможно, он просто перераспределяет свои бюджеты, продает активы именно в России, чтобы приобрести какую-то интересную недвижимость, например, за границей, в той же Европе», — пояснил музыкальный критик.

Общественники хотят сделать санаторий в крымской вилле Константина Меладзе
Общественники хотят сделать санаторий в крымской вилле Константина Меладзе

Как ранее сообщал Life.ru, Константин Меладзе уже на протяжении года безуспешно пытался продать свою виллу в Крыму. После снижения цены на 100 миллионов рублей покупателя не нашлось, и дом был вновь выставлен на продажу по цене около 387 миллионов рублей. Продюсер сдавал эту недвижимость в аренду туристам во время летнего сезона. А недавно Меладзе поднял цену на виллу до 450 млн рублей.

Кирилл Сосновских
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