Стала известна причина продажи крымской виллы Меладзе

Константин Меладзе решил продать свою виллу в Крыму не просто так. По словам продюсера и музыкального критика Павла Рудченко, такой шаг может быть связан с желанием приобрести жильё за границей. Свои предположения он озвучил в беседе с NEWS.ru.

Продюсер отметил, что в последнее время многие артисты, уехавшие из России, перемещаются в США. Он предположил, что Меладзе также может следовать этой тенденции, продав активы в РФ ради покупки интересной недвижимости в одной из стран Европы или Америки.

«На самом деле сложно предположить, для чего это делает Константин. Возможно, он просто перераспределяет свои бюджеты, продает активы именно в России, чтобы приобрести какую-то интересную недвижимость, например, за границей, в той же Европе», — пояснил музыкальный критик.