Сбежавший в Италию Меладзе взвинтил цену на крымскую виллу до 450 млн

Уехавший из России в Италию продюсер Константин Меладзе поднял цену на свою роскошную виллу в крымском Гурзуфе на 65 млн рублей. Наставник «ВИА Гры» пытается выжать максимум из своей последней недвижки в России и увести из страны почти полмиллиарда рублей, узнал SHOT.







Метания по поводу его двухэтажного особняка в Гурзуфе у Меладзе начались этим летом. Продюсер то поднимал, то опускал цену. Наконец решено: накинуть ещё 65 млн и пустить с молотка за 450 млн рублей. За эту сумму Меладзе отдаст участок в 12 соток с шикарным домом. На территории есть большой бассейн, спортзал, хаммам и винная комната.