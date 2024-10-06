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6 октября, 06:01

Сбежавший в Италию Меладзе взвинтил цену на крымскую виллу до 450 млн

Уехавший из России Константин Меладзе поднял цену на виллу в Гурзуфе на 65 млн

Константин Меладзе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meladzemusic

Константин Меладзе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meladzemusic

Уехавший из России в Италию продюсер Константин Меладзе поднял цену на свою роскошную виллу в крымском Гурзуфе на 65 млн рублей. Наставник «ВИА Гры» пытается выжать максимум из своей последней недвижки в России и увести из страны почти полмиллиарда рублей, узнал SHOT.

  • Вилла Константина Меладзе в Гурзуфе. Фото © SHOT
    Вилла Константина Меладзе в Гурзуфе. Фото © SHOT
  • Вилла Константина Меладзе в Гурзуфе. Фото © SHOT
    Вилла Константина Меладзе в Гурзуфе. Фото © SHOT
  • Вилла Константина Меладзе в Гурзуфе. Фото © SHOT
    Вилла Константина Меладзе в Гурзуфе. Фото © SHOT

Вилла Константина Меладзе в Гурзуфе. Фото © SHOT

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Метания по поводу его двухэтажного особняка в Гурзуфе у Меладзе начались этим летом. Продюсер то поднимал, то опускал цену. Наконец решено: накинуть ещё 65 млн и пустить с молотка за 450 млн рублей. За эту сумму Меладзе отдаст участок в 12 соток с шикарным домом. На территории есть большой бассейн, спортзал, хаммам и винная комната.

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Как ранее сообщал Life.ru, арендовать дом на месяц можно за два миллиона рублей. Есть и посуточные варианты: отдохнуть у бассейна в стиле братьев Меладзе стоит от 60 до 110 тысяч рублей в сутки в зависимости от спроса и длительности аренды.

Андрей Бражников
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