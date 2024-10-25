Получивший паспорт РФ защитник «Зенита» Сантос встанет на воинский учёт
Бразильский футболист Дуглас Сантос проходит процедуру получения гражданства РФ. Обложка © Telegram / Ирина Волк
Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, который сегодня получил российский паспорт, встанет на воинский учёт в военкомате Северной столицы. Об этом пишет Mash.
Насколько известно телеграм-каналу, военного образования Сантос не получал, поэтому в армейский запас он попадёт в звании рядового.
Напомним, сегодня стало известно, что Дуглас Сантос получил паспорт Российской Федерации. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Гражданство спортсмен оформил 21 октября.