Защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российский паспорт
Счастливый обладатель российского паспорта Сантос. Обложка © Telegram / Ирина Волк
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил паспорт России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Сегодня мои коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области вручили футболисту российский паспорт», — написала Волк в своём телеграм-канале.
Напомним, указ о выдаче российского гражданства футболисту подписал президент России Владимир Путин. Спортсмен играет в составе «Зенита» с июля 2019 года. За это время вместе с командой Сантос стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России.