Защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российский паспорт

«Сегодня мои коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области вручили футболисту российский паспорт», — написала Волк в своём телеграм-канале.

Напомним, указ о выдаче российского гражданства футболисту подписал президент России Владимир Путин. Спортсмен играет в составе «Зенита» с июля 2019 года. За это время вместе с командой Сантос стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России.