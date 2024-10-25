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25 октября, 13:11

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российский паспорт

Счастливый обладатель российского паспорта Сантос. Обложка © Telegram / Ирина Волк

Счастливый обладатель российского паспорта Сантос. Обложка © Telegram / Ирина Волк

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил паспорт России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Счастливый обладатель российского паспорта Сантос. Фото © Telegram / Ирина Волк

Счастливый обладатель российского паспорта Сантос. Фото © Telegram / Ирина Волк

«Сегодня мои коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области вручили футболисту российский паспорт», — написала Волк в своём телеграм-канале.

Счастливый обладатель российского паспорта Сантос. Фото © Telegram / Ирина Волк

Счастливый обладатель российского паспорта Сантос. Фото © Telegram / Ирина Волк

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Напомним, указ о выдаче российского гражданства футболисту подписал президент России Владимир Путин. Спортсмен играет в составе «Зенита» с июля 2019 года. За это время вместе с командой Сантос стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России.

Александра Мышляева
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