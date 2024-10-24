Олимпийский чемпион, переехавший из США, возмутился ускоренной выдачей гражданства РФ спортсменам
Вик Уайлд: Ускоренная выдача гражданства спортсменам вредит России
Вик Уайлд. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Выдача российских паспортов иностранным спортсменам обесценивает значимость гражданства. Отказаться от данной процедуры призвал двукратный чемпион Олимпиады сноубордист Вик Уайлд, родившийся в США и получивший паспорт РФ, после информации о новых документах капитана «Зенита» Дугласа Сантоса и хоккеиста «Динамо» Седрика Пакетта. Об этом рассказывает Metaratings.
Он подметил, что ему также «в 2012 году было неправильно выдавать российский паспорт». Он добавил, что спокойно бы уехал из России после игр, как и многие другие спортсмены, которым невыгодно жить в РФ. Несмотря на это, он оставался тут «и в горе, и в радости» и вернул то, что «был должен» стране.
«Думаю, что наши государственные чиновники не всегда это понимают, и выдача этих паспортов обесценивает значимость наличия российского гражданства», — отметил Уайлд.
Недавно российское гражданство получил защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос. За пять лет Сантос стал пятикратным победителем чемпионата России и Суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России.