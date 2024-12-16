Специальная военная операция (СВО)
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Регион
16 декабря, 10:55

Путин: Более тысячи добровольцев ежедневно идут на службу в ВС РФ

Президент Владимир Путин заявил, что россияне активно поддерживают участников специальной военной операции (СВО) и сами присоединяются к ним. Заявление прозвучало в понедельник на итоговой коллегии Минобороны.

«В этом году в среднем более 1 тысячи человек ежедневно поступают на службу по контракту. Люди добровольно идут на фронт», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул значительную поддержку армии и флота со стороны российского общества.

«Люди понимают, за что мы сражаемся и что защищаем, оказывают помощь фронтовикам и сами становятся в их ряды. Это крайне важный показатель состояния нашего общества», — добавил верховный главнокомандующий.

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Ранее Путин проинформировал, что российские войска в 2024 году освободили 189 населённых пунктов в рамках спецоперации.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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