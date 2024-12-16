Путин: Более тысячи добровольцев ежедневно идут на службу в ВС РФ

Президент Владимир Путин заявил, что россияне активно поддерживают участников специальной военной операции (СВО) и сами присоединяются к ним. Заявление прозвучало в понедельник на итоговой коллегии Минобороны.

«В этом году в среднем более 1 тысячи человек ежедневно поступают на службу по контракту. Люди добровольно идут на фронт», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул значительную поддержку армии и флота со стороны российского общества.

«Люди понимают, за что мы сражаемся и что защищаем, оказывают помощь фронтовикам и сами становятся в их ряды. Это крайне важный показатель состояния нашего общества», — добавил верховный главнокомандующий.