Путин похвалился увеличением штатной численности ВС РФ до 1,5 млн человек

Россия активно работает над улучшением боевого состава Вооруженных сил, увеличив их штатную численность до 1,5 миллиона военнослужащих. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время итоговой коллегии Министерства обороны.

Российский лидер напомнил, что в целях совершенствования боевого состава Вооружённых сил и наращиванию их возможностей были сформированы Ленинградский и Московский военные округа, а также целый ряд новых частей и соединений.

«Штатная численность Вооружённых сил страны достигла 1,5 миллиона военнослужащих», — указал верховный главнокомандующий.