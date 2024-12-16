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Регион
16 декабря, 10:49

Путин похвалился увеличением штатной численности ВС РФ до 1,5 млн человек

Россия активно работает над улучшением боевого состава Вооруженных сил, увеличив их штатную численность до 1,5 миллиона военнослужащих. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время итоговой коллегии Министерства обороны.

Российский лидер напомнил, что в целях совершенствования боевого состава Вооружённых сил и наращиванию их возможностей были сформированы Ленинградский и Московский военные округа, а также целый ряд новых частей и соединений.

«Штатная численность Вооружённых сил страны достигла 1,5 миллиона военнослужащих», — указал верховный главнокомандующий.

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Ранее Путин проинформировал, что российские войска в 2024 году освободили 189 населённых пунктов в рамках спецоперации.

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Life.ru

Марина Фещенко
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