Путин разоблачил методы Запада: Доводят до красной черты и пугают «российской угрозой»
Путин: Запад доводит Россию до красной черты, а потом пугает российской угрозой
Президент России Владимир Путин осудил методы Запада, который он применяет в борьбе против нашей страны. Заявление прозвучало в понедельник на итоговой коллегии Минобороны.
Тактика, по словам российского лидера, простая.
«Они доводят нас до красной черты, от которой отступать мы уже не можем, и они тут же пугают свое население как раньше советской, а теперь российской угрозой», — пояснил президент России.
Ранее Путин проинформировал, что российские войска в 2024 году освободили 189 населённых пунктов в рамках спецоперации.
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