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Регион
16 декабря, 10:43

Путин разоблачил методы Запада: Доводят до красной черты и пугают «российской угрозой»

Путин: Запад доводит Россию до красной черты, а потом пугает российской угрозой

Президент России Владимир Путин осудил методы Запада, который он применяет в борьбе против нашей страны. Заявление прозвучало в понедельник на итоговой коллегии Минобороны.

Тактика, по словам российского лидера, простая.

«Они доводят нас до красной черты, от которой отступать мы уже не можем, и они тут же пугают свое население как раньше советской, а теперь российской угрозой», — пояснил президент России.

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Ранее Путин проинформировал, что российские войска в 2024 году освободили 189 населённых пунктов в рамках спецоперации.

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Life.ru

Марина Фещенко
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