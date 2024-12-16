Путин разоблачил методы Запада: Доводят до красной черты и пугают «российской угрозой»

Президент России Владимир Путин осудил методы Запада, который он применяет в борьбе против нашей страны. Заявление прозвучало в понедельник на итоговой коллегии Минобороны.

«Они доводят нас до красной черты, от которой отступать мы уже не можем, и они тут же пугают свое население как раньше советской, а теперь российской угрозой», — пояснил президент России.