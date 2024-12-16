За прошедшие сутки российские военные освободили населённый пункт Елизаветовка в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны РФ, эта заслуга принадлежит бойцам Южной группировки войск.

Накануне ВС РФ освободили населённые пункты Весёлый Гай и Пушкино в ДНР. Весёлый Гай был взят под контроль бойцами подразделений Южной группировки войск. А Пушкино в ходе наступательных действий освободили подразделения группировки войск «Центр».