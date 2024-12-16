Российская Армия освободила Елизаветовку в ДНР
Минобороны РФ: Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
За прошедшие сутки российские военные освободили населённый пункт Елизаветовка в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны РФ, эта заслуга принадлежит бойцам Южной группировки войск.
«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Елизаветовка», — говорится в сообщении ведомства.
Накануне ВС РФ освободили населённые пункты Весёлый Гай и Пушкино в ДНР. Весёлый Гай был взят под контроль бойцами подразделений Южной группировки войск. А Пушкино в ходе наступательных действий освободили подразделения группировки войск «Центр».
ТАСС / Алексей Коновалов