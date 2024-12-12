Башкирский герой потерял руку, но увёл из-под носа ВСУ танк с контуженным экипажем
Башкирский танкист потерял руку, но увёл машину из-под огня и спас экипаж
Механик-водитель башкирского танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск «Запад» с позывным Робин во время выполнения боевой задачи вместе с танковым экипажем оказался под обстрелом. Несмотря на то что он потерял руку, ему удалось вывести танк из зоны огня и спасти своих товарищей.
«Совсем недавно выкатывались на прямую наводку, механик-водитель получил травму. Экипаж контужен был. Механик-водитель вообще герой — Робин без руки уводил танк ещё метров 400-500 из-под огня», — поделился историей с РИА «Новости» командир батальона полковник Александр Сопин.
Механик-водитель смог убрать машину из-под огня под ударами и атаками дронов-камикадзе ВСУ. Боец спасал экипаж пока не потерял сознание. Случай произошёл на Краснолиманском участке фронта.
«Одной рукой управлял танком до потери сознания, и только после того, как он потерял сознание, мы уже приняли решение вытащить его и покинуть машину», — рассказал командир взвода с позывным Подхват, который был в тот момент в составе экипажа на боевой задаче.
Сейчас солдат находится в госпитале в Москве. С ним постоянно созваниваются и вспоминают эту историю «с хорошими мыслями». По словам Подхвата, тот день бойцы теперь считают общим днём рождения.
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