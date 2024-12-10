«Сила духа была не сломлена»: Боец ВС РФ лишился стопы, но вернулся на передовую

Штурмовик из Астрахани Александр Нагорный вернулся на фронт после ампутации стопы. С 2017 года он принимал участие в боевых действиях в Сирии, а в начале 2024 года ушёл на СВО под позывным Шмель. Помогая товарищу с оторванной ногой, боец сам получил травму, передаёт «Каспий.Инфо».

Нагорный рассказал, что увидел в 150-ти метрах от блиндажа бойца, который лежал в маленьком окопе, прикрытый ветками. Оказалось, что у него была оторвана нога, была необходима эвакуация. Во время эвакуации солдаты попали под атаку дронов ВСУ и один из снарядов подорвал астраханцу стопу. С трудом, но им удалось добраться до блиндажа. После случившегося военный прошёл целый ряд реабилитаций и долго привыкал к протезу.

«Несмотря на утрату конечности моя сила духа была не сломлена, поэтому моя реабилитация прошла достаточно быстро. Была чёткая цель — вернуться к своим боевым товарищам и снова защищать интересы своей Родины», — рассказал Нагорный.