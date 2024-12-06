Боец СВО из Карелии Смелый выжил благодаря иконе в кармане, остановившей осколки

Российский военнослужащий с позывным Смелый оказался под вражеским огнём, а в процессе его посекло осколками. Спасла солдата икона, которая буквально взяла огонь на себя. Об удивительной истории рассказали в карельском паблике «Подслушано Сегежа» в соцсети VK.

Икона, в которой застрял осколок. Фото © VK / «Подслушано Сегежа»

Смелый участвует в спецоперации с самого её начала. Оба его прадеда прошли Великую Отечественную войну, а перед боевым выходом вкладывали в экипировку иконы. Заветам решил последовать и правнук, начав вставлять иконы в бронежилет.

«Они оба с Победой домой вернулись. Вот и я, уходя на СВО с Богом в душе и с просьбой о защите, иконки взял в храме», — рассказал боец.

Во время боя Смелый оказался под вражеским обстрелом. Его тогда посекло осколками, из-за чего потребовалось госпитализация. Там врачи достали у него из грудного кармана книжку-иконку, в которой, у самого сердца, застрял ещё один осколок.