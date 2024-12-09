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Регион
9 декабря, 07:51

Российский боец с оторванной рукой спас раненых товарищей после подрыва БМП

Боец ВС РФ Мельник рассказал, как спас сослуживцев после взрыва БМП под Херсоном

Боец ВС РФ Антон Мельников. Обложка © Telegram / RT

Боец ВС РФ Антон Мельников. Обложка © Telegram / RT

В апреле 2022 года замкомандира БМП Антон Мельников с позывным Мельник проявил мужество и героизм в ходе выполнения боевой задачи в рамках СВО. Его экипаж отправили вывозить попавших под обстрел спецназовцев. Однако на открытой местности в заднюю часть машины попала противотанковая ракета.

«Огонь подбирался к боекомплекту, могло всё рвануть. Понял: надо выбираться. Одна рука у меня висела на коже, я взял её второй рукой и вылез наружу», — рассказал Мельник в беседе с RT.

Он смог пробежать порядка 300 метров до ближайшего дома, где местный житель оказал ему первую помощь. Как выяснилось, Антон получил ранения не только руку, но и в область шеи и спины. Тем не менее боец смог выйти к спецназовцам, которые уже вызвали эвакуационную группу.

Однако Мельников настоял на необходимости найти его сослуживцев. Вместе со спецназовцами раненый боец отправился прочёсывать квадрат, в результате чего удалось обнаружить обоих членов экипажа БМП контужеными, но живыми.

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Борис Эльфанд
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