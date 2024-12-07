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7 декабря, 13:24

Герой России Мищенко поделился историей боя, за который получил награду

Герой РФ Мищенко: 18 российских солдат уничтожили более 50 бойцов ВСУ

Командир группы спецназа, Герой России Алексей Мищенко вспомнил о боевом эпизоде, за который получил Золотую Звезду. Командование поставило задачу взять под контроль населённый пункт в Харьковской области. На пути к цели находилась воинская часть, которую считали заброшенной, рассказал он РИА «Новости».

«Пройдя вглубь части, заметили вооружённого бойца ВСУ, который начал стрелять из автомата в нашу сторону и был уничтожен на месте», — сообщил Мищенко.

По словам солдата, у ВСУ была выгодная позиция, позволяющая хорошо наблюдать за перемещениями российских солдат. Бой продолжался семь часов.

«Группой из 18 человек мы уничтожили более 50 националистов, три миномётных расчёта, две командно-штабные машины и узел связи противника», — добавил военный.

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Ранее о первых днях боевых действий на Украине рассказал Герой России, майор Игорь Юргин. По словам военнослужащего, командование поставило задачу в составе колонны продвинуться к Харькову. Отряд Юргина даже вступал в рукопашную схватку с бойцами ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / JohnAmarok

Наталья Афонина
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