Герой России Мищенко поделился историей боя, за который получил награду

Командир группы спецназа, Герой России Алексей Мищенко вспомнил о боевом эпизоде, за который получил Золотую Звезду. Командование поставило задачу взять под контроль населённый пункт в Харьковской области. На пути к цели находилась воинская часть, которую считали заброшенной, рассказал он РИА «Новости».

«Пройдя вглубь части, заметили вооружённого бойца ВСУ, который начал стрелять из автомата в нашу сторону и был уничтожен на месте», — сообщил Мищенко.

По словам солдата, у ВСУ была выгодная позиция, позволяющая хорошо наблюдать за перемещениями российских солдат. Бой продолжался семь часов.

«Группой из 18 человек мы уничтожили более 50 националистов, три миномётных расчёта, две командно-штабные машины и узел связи противника», — добавил военный.