Герой России Юргин рассказал о прорыве к Харькову в первые дни СВО
Герой РФ Юргин: В первые дни СВО была поставлена задача продвинуться к Харькову
Герой России, майор Игррь Юргин. Обложка © Telegram / Минобороны России
Воспоминаниями о первых днях боевых действий на Украине поделился Герой России, майор Игорь Юргин, который после участия в специальной военной операции (СВО) занял пост врио министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии. Он рассказал ТАСС, какие задачи ему поставили сразу после прибытия на фронт.
В начале СВО Юргину была поставлена задача в составе колонны продвинуться к Харькову, где он командовал штурмовым подразделением. Он отметил, что его отряд даже вступал в рукопашную схватку с украинскими военнослужащими.
«Костяк подразделения сформировался с первых дней спецоперации. Каждый был готов друг другу подставить плечо и прикрыть. Неважно, кем он был в коллективе, — все мы выполняли задачи, поставленные перед нами командирами», — вспоминает он.
Сам Юргин родился в 1995 году в посёлке Нижний Куранах Алданского района Якутии. Звание Героя России было присвоено 29-летнему Юргину 15 февраля 2024 года за его отряд, который нанёс решительные удары по уязвимым местам обороны украинской техники в Харьковской области. В апреле бывший Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил майора медалью «Золотая Звезда». По возвращении с СВО Герою России выпал шанс попасть на программу «Время героев» при поддержке фонда «Защитники Отечества». Хотя сам офицер и не ожидал, что пройдёт конкурс. В конце сентября 2024 года Юргин получил пост временно исполняющего обязанности министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям Якутии. Сейчас он занимается поддержкой военнослужащих и их семей, встречается с ветеранами и школьниками, делится своим опытом и вдохновляет подрастающее поколение на служение Родине.