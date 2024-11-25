Герой России Юргин рассказал о прорыве к Харькову в первые дни СВО

Воспоминаниями о первых днях боевых действий на Украине поделился Герой России, майор Игорь Юргин, который после участия в специальной военной операции (СВО) занял пост врио министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии. Он рассказал ТАСС, какие задачи ему поставили сразу после прибытия на фронт.

В начале СВО Юргину была поставлена задача в составе колонны продвинуться к Харькову, где он командовал штурмовым подразделением. Он отметил, что его отряд даже вступал в рукопашную схватку с украинскими военнослужащими.

«Костяк подразделения сформировался с первых дней спецоперации. Каждый был готов друг другу подставить плечо и прикрыть. Неважно, кем он был в коллективе, — все мы выполняли задачи, поставленные перед нами командирами», — вспоминает он.