Министр по делам молодёжи Якутии Шамаев ушёл на СВО, уступив пост Герою Юргину
Пётр Шамаев и Айсен Николаев. Обложка © Telegram / Айсен Николаев
В Якутии на специальную военную операцию ушёл министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям региона Пётр Шамаев. Об этом в своём телеграм-канале доложил глава республики Айсен Николаев.
«Пётр Виталиевич Шамаев принял важное решение — встать на защиту Родины, заключив контракт на военную службу. Этот шаг — яркий пример истинного патриотизма и гражданской ответственности», — написал чиновник.
Во время отсутствия Шамаева на посту, его обязанности будет выполнять Герой России Игорь Юргин, который также принимал участие в спецоперации. Он уже вступил в должность.
Недавно глава администрации башкирского города Сибай Азамат Юлдашбаев подписал контракт на участие в спецоперации на Украине. Данное решение 51-летний мэр принял совместно с местным военкомом Ринатом Забировым.