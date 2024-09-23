Участник программы «Время героев» стал министром по молодёжной политике Якутии

На должность исполняющего обязанности министра по молодёжной политике и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) назначили участника программы «Время героев» Игоря Юргина. Герой Российской Федерации принял поступившее в ходе стажировки предложение возглавить ведомство и уже приступил к исполнению своих обязанностей:

«Вместе с командой Министерства по делам молодёжи занимаюсь активным продвижением патриотического воспитания среди молодёжи. Мне активно в этом помогают бывшие участники СВО. Мы берём курс на подрастающее поколение и надеемся вырастить достойных людей», — рассказал Юргин.

Новый министр нередко посещал различные встречи и мероприятия в сопровождении главы Республики Айсена Сергеевича Николаева. Сам Игорь Юргин родился в поселке Нижний Куранах Алданского района Республики Саха (Якутия) в 1995 году. Обучался он в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище. За время службы командовал взводом, ротой и даже батальоном. В 2023 году значился командиром отряда мотострелкового полка.