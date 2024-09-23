В Кремле сообщили о стажировке участников программы "Время героев"
Песков: Участники программы «Время героев» стажируются в Администрации президента
Участники программы «Время героев» стажируются в Администрации президента. Обложка © Telegram / Время героев
Некоторые участники программы по подготовке специалистов для системы госуправления из числа участников СВО «Время героев» проходят стажировку в Администрации президента России. Об этом в беседе с газетой «Ведомости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В Администрации [президента РФ] есть [участники программы], кто проходит [стажировку]. Они по своему желанию выбирают подразделение. Пока их не так много», — рассказал официальный представитель Кремля.
Напомним, что идея создания программы «Время героев» была озвучена президентом России Владимиром Путиным. Её запустили 27 мая 2024 года с целью обучения руководителей в органы госвласти из числа ветеранов СВО. Участники проекта — надёжные и заряженные на работу люди, уверен российский лидер. На программу выделили более полумиллиарда рублей.
Ранее стало известно, что участника программы «Время героев» Александра Суразова назначили председателем Комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай. На новой должности Суразов будет отвечать за развитие инфраструктуры в регионе. Под его руководством окажутся спортивные комплексы, многофункциональные площадки, а также развитие секций боевых искусств, включая самбо, в школах и колледжах.