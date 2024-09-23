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Регион
23 сентября, 00:12

В Кремле сообщили о стажировке участников программы "Время героев"

Песков: Участники программы «Время героев» стажируются в Администрации президента

Участники программы «Время героев» стажируются в Администрации президента. Обложка © Telegram / Время героев

Участники программы «Время героев» стажируются в Администрации президента. Обложка © Telegram / Время героев

Некоторые участники программы по подготовке специалистов для системы госуправления из числа участников СВО «Время героев» проходят стажировку в Администрации президента России. Об этом в беседе с газетой «Ведомости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В Администрации [президента РФ] есть [участники программы], кто проходит [стажировку]. Они по своему желанию выбирают подразделение. Пока их не так много», — рассказал официальный представитель Кремля.

Напомним, что идея создания программы «Время героев» была озвучена президентом России Владимиром Путиным. Её запустили 27 мая 2024 года с целью обучения руководителей в органы госвласти из числа ветеранов СВО. Участники проекта — надёжные и заряженные на работу люди, уверен российский лидер. На программу выделили более полумиллиарда рублей.

Участник программы «Время героев» Сайбель стал замначальника департамента РЖД
Участник программы «Время героев» Сайбель стал замначальника департамента РЖД

Ранее стало известно, что участника программы «Время героев» Александра Суразова назначили председателем Комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай. На новой должности Суразов будет отвечать за развитие инфраструктуры в регионе. Под его руководством окажутся спортивные комплексы, многофункциональные площадки, а также развитие секций боевых искусств, включая самбо, в школах и колледжах.

Оксана Попова
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