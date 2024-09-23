В Кремле сообщили о стажировке участников программы "Время героев"

Некоторые участники программы по подготовке специалистов для системы госуправления из числа участников СВО «Время героев» проходят стажировку в Администрации президента России. Об этом в беседе с газетой «Ведомости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В Администрации [президента РФ] есть [участники программы], кто проходит [стажировку]. Они по своему желанию выбирают подразделение. Пока их не так много», — рассказал официальный представитель Кремля.