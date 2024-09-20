Участник программы «Время героев» Суразов стал председателем спорткомитета Алтая

Участника программы «Время героев» Александра Суразова назначили председателем Комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай. Об этом сообщил врио главы региона Андрей Турчак.

Участник «Времени героев» Суразов возглавил спорткомитет Республики Алтай. Видео © Telegram / ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

«Теперь официально. Капитан Александр Суразов, дважды кавалер ордена Мужества, участник СВО и финалист президентской программы «Время Героев» стал председателем комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай. Указ о назначении на должность подписан», — сообщил Турчак в своём телеграм-канале.

На новой должности Суразов будет отвечать за развитие инфраструктуры в регионе. Под его руководством окажутся спортивные комплексы, многофункциональные площадки, а также развитие секций боевых искусств, включая самбо, в школах и колледжах.

По мнению временно исполняющего обязанности губернатора, спорт в Республике должен стать неотъемлемой частью жизни населения. Для этого необходимо обеспечить доступ к активностям для людей всех возрастов. Турчак отметил, что опыт Александра Суразова будет полезен в решении поставленных задач.