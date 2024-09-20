Участник программы «Время героев» Суразов стал председателем спорткомитета Алтая
Участника программы «Время героев» Александра Суразова назначили председателем Комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай. Об этом сообщил врио главы региона Андрей Турчак.
Участник «Времени героев» Суразов возглавил спорткомитет Республики Алтай. Видео © Telegram / ВРЕМЯ ГЕРОЕВ
«Теперь официально. Капитан Александр Суразов, дважды кавалер ордена Мужества, участник СВО и финалист президентской программы «Время Героев» стал председателем комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай. Указ о назначении на должность подписан», — сообщил Турчак в своём телеграм-канале.
На новой должности Суразов будет отвечать за развитие инфраструктуры в регионе. Под его руководством окажутся спортивные комплексы, многофункциональные площадки, а также развитие секций боевых искусств, включая самбо, в школах и колледжах.
По мнению временно исполняющего обязанности губернатора, спорт в Республике должен стать неотъемлемой частью жизни населения. Для этого необходимо обеспечить доступ к активностям для людей всех возрастов. Турчак отметил, что опыт Александра Суразова будет полезен в решении поставленных задач.
Ранее Life.ru рассказывал, что на должность заместителя начальника департамента социального развития ОАО «РЖД» назначен участник программы «Время героев» Владимир Сайбель. На фронте он оказался во время мобилизации, был тяжело ранен. Его награждали дважды — орденом Мужества и «Золотой Звездой» Героя России.
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