Участник программы «Время героев» Сайбель стал замначальника департамента РЖД
Владимир Сайбель. Обложка © Telegram / ВРЕМЯ ГЕРОЕВ
На должность заместителя начальника департамента социального развития ОАО «РЖД» назначен участник программы «Время героев» Владимир Сайбель, сообщили в пресс-службе программы. До мобилизации он занимал должность заместителя начальника Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению.
«Тематика [моей работы] достаточно серьёзная: это специальные вопросы компании, взаимодействие со всеми органами власти и фондами по поддержке СВО, поддержка наших участников СВО из числа железнодорожников, членов их семей, детей, оказание всесторонней поддержки», – прокомментировал Владимир Сайбель, отметив, что приобретённые данные помогут ему на новой должности.
Владимир Сайбель родился в 1982 году в Улан-Уде. Он успешно завершил обучение в Новосибирском военном институте и Байкальском государственном университете экономики и права. С 2008 по 2022 год занимал различные должности в структурах ОАО «РЖД». На фронте оказался во время мобилизации, но был тяжело ранен. Его награждали дважды — орденом Мужества и «Золотой Звездой» Героя России.
Напомним, что идея создания программы «Время героев» была озвучена президентом России Владимиром Путиным. Её запустили 27 мая 2024 года с целью обучения руководителей в органы госвласти из числа ветеранов СВО. Участники проекта — надёжные и заряженные на работу люди, уверен российский лидер. На программу выделили более полумиллиарда рублей. К слову, ещё один участник программы — Алексей Кондратьев — стал сенатором от Курской области.