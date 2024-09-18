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18 сентября, 14:14

Участник программы «Время героев» Сайбель стал замначальника департамента РЖД

Владимир Сайбель. Обложка © Telegram / ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

Владимир Сайбель. Обложка © Telegram / ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

На должность заместителя начальника департамента социального развития ОАО «РЖД» назначен участник программы «Время героев» Владимир Сайбель, сообщили в пресс-службе программы. До мобилизации он занимал должность заместителя начальника Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению.

«Тематика [моей работы] достаточно серьёзная: это специальные вопросы компании, взаимодействие со всеми органами власти и фондами по поддержке СВО, поддержка наших участников СВО из числа железнодорожников, членов их семей, детей, оказание всесторонней поддержки», – прокомментировал Владимир Сайбель, отметив, что приобретённые данные помогут ему на новой должности.

Владимир Сайбель родился в 1982 году в Улан-Уде. Он успешно завершил обучение в Новосибирском военном институте и Байкальском государственном университете экономики и права. С 2008 по 2022 год занимал различные должности в структурах ОАО «РЖД». На фронте оказался во время мобилизации, но был тяжело ранен. Его награждали дважды — орденом Мужества и «Золотой Звездой» Героя России.

Путин назначил главой РДДМ участника программы «Время Героев» Артура Орлова
Путин назначил главой РДДМ участника программы «Время Героев» Артура Орлова

Напомним, что идея создания программы «Время героев» была озвучена президентом России Владимиром Путиным. Её запустили 27 мая 2024 года с целью обучения руководителей в органы госвласти из числа ветеранов СВО. Участники проекта — надёжные и заряженные на работу люди, уверен российский лидер. На программу выделили более полумиллиарда рублей. К слову, ещё один участник программы — Алексей Кондратьев — стал сенатором от Курской области.

Мария Любицкая
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