Участник программы «Время героев» Сайбель стал замначальника департамента РЖД

«Тематика [моей работы] достаточно серьёзная: это специальные вопросы компании, взаимодействие со всеми органами власти и фондами по поддержке СВО, поддержка наших участников СВО из числа железнодорожников, членов их семей, детей, оказание всесторонней поддержки» , – прокомментировал Владимир Сайбель, отметив, что приобретённые данные помогут ему на новой должности.

Владимир Сайбель родился в 1982 году в Улан-Уде. Он успешно завершил обучение в Новосибирском военном институте и Байкальском государственном университете экономики и права. С 2008 по 2022 год занимал различные должности в структурах ОАО «РЖД». На фронте оказался во время мобилизации, но был тяжело ранен. Его награждали дважды — орденом Мужества и «Золотой Звездой» Героя России.