Появилось видео с «богатырём-одиночкой», три недели удерживавшим опорник ВСУ на луке
Героя СВО Алиева, в одиночку удерживавшего опорник ВСУ, выпишут в конце недели
Герой СВО Закарья Алиев. Фото © RT
Героя СВО из Дагестана Закарью Алиева, который без еды и воды в одиночку удерживал опорник ВСУ, могут выписать из больницы в конце этой недели. Российский боец чувствует себя уже намного лучше и стремительно идёт на поправку, пишет RT.
«Уже 4 кг веса набрал! Мне ставят уколы, делают капельницы, дают много таблеток. После выписки направят в санаторий восстанавливаться», — поделился подробностями Алиев.
Герой СВО Закарья Алиев в госпитале. Видео © Telegram / RT на русском
Боец жаловался на постоянные боли по всему телу. Врачи выяснили причину — виной всему оказалась язва желудка, полученная из-за голода, и большая потеря веса. Из-за истощения у Закарьи сильно болели кости.
На днях героя в госпитале навестили депутаты Госдумы, вручив ему награду и часы. Военный рассказала, что сейчас решается вопрос о награждении в Минобороны. О возвращении в зону СВО Закарья пока не думал. В первую очередь он хочет вылечиться и восстановиться, а «там видно будет».
Награждение героя СВО Закарьи Алиева. Фото © Telegram / RT на русском
Напомним, большая часть группы Закарьи Алиева при захвате опорника ВСУ погибла. Боец три недели держал оборону без еды и воды. Единственное, чем он питался — луком, найденным на бывших позициях противника. Изначально все думали, что сапёра убили вэсэушники, но вскоре выяснилось, что он выжил. В гибель сына не верила и мать героя. Российские военные инструктировали Алиева, сбрасывая бутылки с записями в окоп. Затем его вывели российские FPV-операторы. Известно, что боец получил около 15 контузий.