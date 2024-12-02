Появилось видео с «‎богатырём-одиночкой», три недели удерживавшим опорник ВСУ на луке

Героя СВО из Дагестана Закарью Алиева, который без еды и воды в одиночку удерживал опорник ВСУ, могут выписать из больницы в конце этой недели. Российский боец чувствует себя уже намного лучше и стремительно идёт на поправку, пишет RT.

«Уже 4 кг веса набрал! Мне ставят уколы, делают капельницы, дают много таблеток. После выписки направят в санаторий восстанавливаться», — поделился подробностями Алиев.

Герой СВО Закарья Алиев в госпитале. Видео © Telegram / RT на русском

Боец жаловался на постоянные боли по всему телу. Врачи выяснили причину — виной всему оказалась язва желудка, полученная из-за голода, и большая потеря веса. Из-за истощения у Закарьи сильно болели кости.

На днях героя в госпитале навестили депутаты Госдумы, вручив ему награду и часы. Военный рассказала, что сейчас решается вопрос о награждении в Минобороны. О возвращении в зону СВО Закарья пока не думал. В первую очередь он хочет вылечиться и восстановиться, а «там видно будет».