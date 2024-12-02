«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 декабря, 07:52

Появилось видео с «‎богатырём-одиночкой», три недели удерживавшим опорник ВСУ на луке

Героя СВО Алиева, в одиночку удерживавшего опорник ВСУ, выпишут в конце недели

Герой СВО Закарья Алиев. Фото © RT

Герой СВО Закарья Алиев. Фото © RT

Героя СВО из Дагестана Закарью Алиева, который без еды и воды в одиночку удерживал опорник ВСУ, могут выписать из больницы в конце этой недели. Российский боец чувствует себя уже намного лучше и стремительно идёт на поправку, пишет RT.

«Уже 4 кг веса набрал! Мне ставят уколы, делают капельницы, дают много таблеток. После выписки направят в санаторий восстанавливаться», — поделился подробностями Алиев.

Герой СВО Закарья Алиев в госпитале. Видео © Telegram / RT на русском

Боец жаловался на постоянные боли по всему телу. Врачи выяснили причину — виной всему оказалась язва желудка, полученная из-за голода, и большая потеря веса. Из-за истощения у Закарьи сильно болели кости.

Глава Дагестана сравнил бойца СВО Алиева с героем романа «В списках не значился»
Глава Дагестана сравнил бойца СВО Алиева с героем романа «В списках не значился»

На днях героя в госпитале навестили депутаты Госдумы, вручив ему награду и часы. Военный рассказала, что сейчас решается вопрос о награждении в Минобороны. О возвращении в зону СВО Закарья пока не думал. В первую очередь он хочет вылечиться и восстановиться, а «там видно будет».

Награждение героя СВО Закарьи Алиева. Фото © Telegram / RT на русском

Награждение героя СВО Закарьи Алиева. Фото © Telegram / RT на русском

Напомним, большая часть группы Закарьи Алиева при захвате опорника ВСУ погибла. Боец три недели держал оборону без еды и воды. Единственное, чем он питался — луком, найденным на бывших позициях противника. Изначально все думали, что сапёра убили вэсэушники, но вскоре выяснилось, что он выжил. В гибель сына не верила и мать героя. Российские военные инструктировали Алиева, сбрасывая бутылки с записями в окоп. Затем его вывели российские FPV-операторы. Известно, что боец получил около 15 контузий.

«Живём-выживаем»: Боец ВС РФ записал ролик из окопа, который в одиночку удерживал 3 недели
«Живём-выживаем»: Боец ВС РФ записал ролик из окопа, который в одиночку удерживал 3 недели
Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar