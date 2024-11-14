«Я чувствовала»: Мать не верила в смерть героя СВО, который в одиночку 3 недели оборонял опорник

Мать чудом выжившего в зоне СВО Закарьи Алиева заявила, что с самого начала не поверила в смерть сына. Четыре раза знакомые сообщали женщине о его гибели, на пятый раз пришли все родственники, чтобы поддержать её. Однако даже тогда Халисат Алиева чувствовала, что он жив.

По словам женщины, сын скрыл от неё, что отправился добровольцем на СВО. Он убедил мать, будто собирается работать охранником. Родственники регулярно созванивались, но однажды связь прервалась. О том, что Закарья на фронте, рассказал Халисат её брат.

О подвиге сына женщина узнала от односельчан. Закарья три недели в одиночку отбивал атаки украинских боевиков. Российские разведчики обнаружили молодого человека с помощью дрона и эвакуировали его.

«Он герой! Это просто чудо, что он выжил, он героически поступал, защищая Родину», — заявила Халисат Алиева в интервью 360.ru.

Закарья Алиев три недели в одиночку удерживал опорный пункт, находясь без пищи и воды. Видео © Telegram / Рогозин