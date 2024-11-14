«Я чувствовала»: Мать не верила в смерть героя СВО, который в одиночку 3 недели оборонял опорник
Мать чудом выжившего в зоне СВО Алиева: Я отказывалась верить, что сын погиб
Мать чудом выжившего в зоне СВО Закарьи Алиева заявила, что с самого начала не поверила в смерть сына. Четыре раза знакомые сообщали женщине о его гибели, на пятый раз пришли все родственники, чтобы поддержать её. Однако даже тогда Халисат Алиева чувствовала, что он жив.
По словам женщины, сын скрыл от неё, что отправился добровольцем на СВО. Он убедил мать, будто собирается работать охранником. Родственники регулярно созванивались, но однажды связь прервалась. О том, что Закарья на фронте, рассказал Халисат её брат.
О подвиге сына женщина узнала от односельчан. Закарья три недели в одиночку отбивал атаки украинских боевиков. Российские разведчики обнаружили молодого человека с помощью дрона и эвакуировали его.
«Он герой! Это просто чудо, что он выжил, он героически поступал, защищая Родину», — заявила Халисат Алиева в интервью 360.ru.
Закарья Алиев три недели в одиночку удерживал опорный пункт, находясь без пищи и воды. Видео © Telegram / Рогозин
Ранее Life.ru публиковал кадры, как российские военные общались с сапёром Алиевым. Его инструктировали, сбрасывая бутылки с записями в окоп. Боец три недели держал оборону без еды и воды. Единственное, чем он питался — луком, найденным на бывших позициях противника. Изначально все думали, что боец погиб, но вскоре выяснилось, что он выжил. Сейчас Алиев проходит лечение от истощения, его состояние врачи оценивают как стабильное.
Telegram / Рогозин