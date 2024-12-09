Восхитивший Путина герой СВО вспомнил об одиночном бое против группы наёмников-грузин

Российские военные в ходе СВО неоднократно проявляла высокий уровень профессионализма, мужества и героизма. Так, командир взвода Алексей Хименко в одиночку принял бой против войск противника и поучаствовал в освобождении школы в Соледаре. В эфире Пятого канала он вспомнил о поединке с грузинскими наёмниками.

По его словам, перед ВС РФ стояла задача взять здание школы штурмом. Находящиеся там боевики предприняли попытку контратаки с участием танков и БМП, в результате которой одна из боевых машин ВСУ прорвалась к позиции бойца.

Герой России рассказал, как освобождал школу в Соледаре. Видео © Пятый канал

«Отработал по ним. БМП остановилось, после чего с пулемёта добил пехоту. Прорыв остановился. На меня перевели дальнобойные орудия. Меня «затрёхсотило», — рассказал Хименко.

Получив многочисленные ранения, он продолжил координировать своё подразделение, которому в итоге удалось освободить школу от грузинских наёмников, что в дальнейшем помогло Армии России взять под контроль весь Соледар. За подвиг Алексей получил звезду Героя России.