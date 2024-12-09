Восхитивший Путина герой СВО вспомнил об одиночном бое против группы наёмников-грузин
Герой РФ Хименко вспомнил, как в одиночном бою помог освободить школу Соледара
Герой России Алексей Хименко. Обложка © Life.ru
Российские военные в ходе СВО неоднократно проявляла высокий уровень профессионализма, мужества и героизма. Так, командир взвода Алексей Хименко в одиночку принял бой против войск противника и поучаствовал в освобождении школы в Соледаре. В эфире Пятого канала он вспомнил о поединке с грузинскими наёмниками.
По его словам, перед ВС РФ стояла задача взять здание школы штурмом. Находящиеся там боевики предприняли попытку контратаки с участием танков и БМП, в результате которой одна из боевых машин ВСУ прорвалась к позиции бойца.
Герой России рассказал, как освобождал школу в Соледаре. Видео © Пятый канал
«Отработал по ним. БМП остановилось, после чего с пулемёта добил пехоту. Прорыв остановился. На меня перевели дальнобойные орудия. Меня «затрёхсотило», — рассказал Хименко.
Получив многочисленные ранения, он продолжил координировать своё подразделение, которому в итоге удалось освободить школу от грузинских наёмников, что в дальнейшем помогло Армии России взять под контроль весь Соледар. За подвиг Алексей получил звезду Героя России.
Как уже писал Life.ru, Хименко получил медаль «Золотая Звезда» Героя России из рук президента Владимира Путина. Офицер признался, что не знал точной причины приглашения в Кремль.