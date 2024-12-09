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9 декабря, 07:18

Восхитивший Путина герой СВО вспомнил об одиночном бое против группы наёмников-грузин

Герой РФ Хименко вспомнил, как в одиночном бою помог освободить школу Соледара

Герой России Алексей Хименко. Обложка © Life.ru

Герой России Алексей Хименко. Обложка © Life.ru

Российские военные в ходе СВО неоднократно проявляла высокий уровень профессионализма, мужества и героизма. Так, командир взвода Алексей Хименко в одиночку принял бой против войск противника и поучаствовал в освобождении школы в Соледаре. В эфире Пятого канала он вспомнил о поединке с грузинскими наёмниками.

По его словам, перед ВС РФ стояла задача взять здание школы штурмом. Находящиеся там боевики предприняли попытку контратаки с участием танков и БМП, в результате которой одна из боевых машин ВСУ прорвалась к позиции бойца.

Герой России рассказал, как освобождал школу в Соледаре. Видео © Пятый канал

«Отработал по ним. БМП остановилось, после чего с пулемёта добил пехоту. Прорыв остановился. На меня перевели дальнобойные орудия. Меня «затрёхсотило», — рассказал Хименко.

Получив многочисленные ранения, он продолжил координировать своё подразделение, которому в итоге удалось освободить школу от грузинских наёмников, что в дальнейшем помогло Армии России взять под контроль весь Соледар. За подвиг Алексей получил звезду Героя России.

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Как уже писал Life.ru, Хименко получил медаль «Золотая Звезда» Героя России из рук президента Владимира Путина. Офицер признался, что не знал точной причины приглашения в Кремль.

Борис Эльфанд
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