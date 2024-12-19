Путин дал два обещания жителям Курской области после вопроса о выкуривании ВСУ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что после освобождения Курской области власти оценят нанесённый действиями ВСУ ущерб и регион обязательно будет восстановлен, а сейчас российские войска продолжают планомерно уничтожать врага. Об этом глава государства сказал во время совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии, отвечая на вопрос жительницы области о сроках завершения боёв в курском пограничье.

Владимир Путин. Видео © Life.ru

«Мы точно совершенно их выбьем, но вопрос о конкретной дате… Я представляю, есть же планы, они мне докладываются. Но сказать — к такому-то числу… ну так не делается. Ребята же меня слышат: они пойдут, не будут с потерями считаться. Но а) точно выбьют б) после этого можно будет оценить ущерб», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в Курской области будет восстановлено всё: и дороги, и коммунальная инфраструктура, и соцобъекты. А жители региона получат сертификаты на ремонт жилья. Тем кто захочет переехать, будем помогать, также подчеркнул российский лидер.

«Я понимаю, люди несут тяжёлые утраты, потери, неудобства бытовые. Но мы обязательно всё сделаем, всё восстановим!», — резюмировал президент.