«Никто не приехал»: Украинский пленный обрушился на командование ВСУ из-за обмана под Курском

Командование ВСУ обмануло своих подчинённых при отступлении под Курском. Об этом заявил военнопленный Александр Терези, сообщает Минобороны России.

«Когда мы приехали, нам командиры сказали искать позиции. Сказали, что уже берут нас в окружение. Сказали, что должна приехать какая-то бригада, нас вывезти, но никто не приехал, и мы выходили сами», — заявил украинский пленный.

Он добавил, что вместе с сослуживцами отстал от группы. Украинцы остановились в блиндаже, где их и взяли в плен российские военные.

Терези рассказал, что в 2020 году подписал контракт с ВСУ на три года и получал 10 тысяч гривен (около 24 тысяч рублей), которых порой даже не хватало, что заплатить за еду и коммунальные услуги. В 2022 году он воевал в ЛНР в составе миномётного расчёта.