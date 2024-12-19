Гладков и Хинштейн встретились в Курске для обмена опытом управления областями

В Курск приехал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, чтобы встретиться со своим коллегой, временно исполняющим обязанности главы Курской области Александром Хинштейном. Политики обменялись опытом по успешному управлению регионами и сошлись на том, что впереди предстоит большая совместная работа.

«Я считаю, что Курской области нужно использовать максимум успешных практик других регионов. Не стыдно учиться у тех, кто что-то уже умеет делать. И, наверное, и нам есть, что показать нашим друзьям и соседям. Одна страна, одна семья, одна победа», — пояснил Хинштейн в телеграм-канале.

Гладков добавил, что приграничные области сейчас находятся в непростой ситуации из-за действий и обстрелов со стороны ВСУ, поэтому важно по-соседски держать контакт и перенимать результативный опыт на уровне решений руководства регионами. Белгородский губернатор отметил, что также благодарен другим субъектам РФ, которые всегда готовы помочь и словом, и делом.

«Все сложные вещи, все сложные ситуации, которые были у нас, мы проходили всегда с огромной помощью всей нашей большой страны. Я уверен, что так будет всегда», — резюмировал Гладков.