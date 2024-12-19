Путин рассказал, почему назначил Хинштейна врио губернатора Курской области
Путин: Хинштейна назначили в Курскую область из-за умения работать с людьми
Александр Хинштейн и Владимир Путин. Обложка © Telegram / «Кремль. Новости»
Президент РФ Владимир Путин пояснил, что назначил Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области из-за его умения эффективно взаимодействовать с людьми и находить индивидуальный подход к каждому. Об этом глава государства сообщил во время прямой линии, трансляцию которой ведёт Life.ru.
«Очень рассчитываю на то, что новый губернатор региона, который назначен в Курскую область, он, в принципе, человек опытный, умеет работать напрямую с людьми. Я поэтому его туда и назначил», — сказал российский лидер.
Кроме того, как отметил Путин, Хинштейн долгое время работал с избирателями в Думе. Президент выразил уверенность в его способности продолжать эту работу. Он также добавил, что администрация Курской области будет трудиться без выходных, чтобы оперативно решать проблемы местных жителей, включая вопросы, связанные с жилищными сертификатами.
Ранее глава государства предположил, что в Курской области расположено самое крупное в мире кладбище военной техники НАТО. Он также подчеркнул, что темпы продвижения ВС РФ остаются на высоком уровне. По его словам, российские военнослужащие возвращают территории, освобождая их квадратными километрами.