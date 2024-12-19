Путин рассказал, почему назначил Хинштейна врио губернатора Курской области

Президент РФ Владимир Путин пояснил, что назначил Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области из-за его умения эффективно взаимодействовать с людьми и находить индивидуальный подход к каждому. Об этом глава государства сообщил во время прямой линии, трансляцию которой ведёт Life.ru.

«Очень рассчитываю на то, что новый губернатор региона, который назначен в Курскую область, он, в принципе, человек опытный, умеет работать напрямую с людьми. Я поэтому его туда и назначил», — сказал российский лидер.