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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
19 декабря, 09:55

Путин ответил на вопрос, когда закончится СВО

Путин: Нельзя загадывать, сколько ещё продлится СВО

Нельзя предсказать, как долго продлится специальная военная операция (СВО) на Украине. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, которую можно посмотреть на Life.ru.

«Боевые действия сложные, поэтому загадывать вперёд трудно и ни к чему. И мы движемся, как вы сказали, к решению наших первостепенных задач, которые мы обозначили в начале специальной военной операции», — отметил глава государства.

Путин на «Итогах года» показал боевое знамя, которое ему передали морпехи
Путин на «Итогах года» показал боевое знамя, которое ему передали морпехи

Ранее Путин отметил, что темпы наступления Вооружённых сил России остаются на высоком уровне. По его словам, российские бойцы возвращают территории квадратными километрами. Он подчеркнул, что продвижение происходит по всей линии фронта ежедневно.

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Life.ru

Александра Мышляева
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