Путин ответил на вопрос, когда закончится СВО

Нельзя предсказать, как долго продлится специальная военная операция (СВО) на Украине. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, которую можно посмотреть на Life.ru.

«Боевые действия сложные, поэтому загадывать вперёд трудно и ни к чему. И мы движемся, как вы сказали, к решению наших первостепенных задач, которые мы обозначили в начале специальной военной операции», — отметил глава государства.