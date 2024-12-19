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Регион
19 декабря, 09:45

Путин на «Итогах года» показал боевое знамя, которое ему передали морпехи

Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции продемонстрировал копию боевого знамени, которую ему передали морские пехотинцы.

Путин принёс на «Итоги года» копию боевого знамени морпехов. Видео © Life.ru

«Мне бойцы, с которыми я общаюсь регулярно, передают сувениры, шевроны, оружие какое-то и так далее. Совсем недавно, бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени», — отметил президент.

Путин попросил добровольцев из зала развернуть знамя.

Напомним, что сегодня, 19 декабря, прямо сейчас в Гостином Дворе в Москве проводится ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. На ней президент России подводит итоги уходящего года, а также отвечает на вопросы, волнующие журналистов и простых граждан. Первым стал вопрос «Сошёл ли мир с ума?». Прямую трансляцию смотрите на Life.ru.

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Life.ru

Никита Никонов
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