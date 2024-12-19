Путин ответил на первый вопрос на прямой линии: Сошёл ли мир с ума?
Путин ответил на вопрос, сошёл ли мир с ума
Президент России Владимир Путин ответил на первый вопрос на совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции. Главу государства спросили, не сошёл ли мир с ума? Автор вопроса напомнил, что по всей планете происходят военные конфликты.
Президент России ответил на первый вопрос на совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции: сошёл ли мир с ума. Видео © Life.ru
«Когда нам скучно — застой, хочется движуха. Как только начинается движуха, всё свистит у виска, и секунды, и пули — так нам страшно», — прокомментировал Путин парадоксы человеческого мышления.
Глава государства добавил, что всё измеряется экономикой.
Напомним, сегодня в 12:00 стартовала программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — это итоговая пресс-конференция главы государства, совмещённая с прямой линией. Прямую трансляцию смотрите на Life.ru.
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