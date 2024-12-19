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19 декабря, 09:21

Путин ответил на первый вопрос на прямой линии: Сошёл ли мир с ума?

Путин ответил на вопрос, сошёл ли мир с ума

Президент России Владимир Путин ответил на первый вопрос на совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции. Главу государства спросили, не сошёл ли мир с ума? Автор вопроса напомнил, что по всей планете происходят военные конфликты.

Президент России ответил на первый вопрос на совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции: сошёл ли мир с ума. Видео © Life.ru

«Когда нам скучно — застой, хочется движуха. Как только начинается движуха, всё свистит у виска, и секунды, и пули — так нам страшно», — прокомментировал Путин парадоксы человеческого мышления.

Глава государства добавил, что всё измеряется экономикой.

Константин Эрнст: Прямая линия с Владимиром Путиным будет острой
Константин Эрнст: Прямая линия с Владимиром Путиным будет острой

Напомним, сегодня в 12:00 стартовала программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — это итоговая пресс-конференция главы государства, совмещённая с прямой линией. Прямую трансляцию смотрите на Life.ru.

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Life.ru

Никита Никонов
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