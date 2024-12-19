Константин Эрнст: Прямая линия с Владимиром Путиным будет острой
Президент Первого канала Константин Эрнст на правах организатора эфира «Итогов года с Владимиром Путиным» пообещал, что прямая линия будет острой. Такое заявление он сделал в беседе с корреспондентом кремлёвского пула Александром Юнашевым.
Константин Эрнст — о прямой линии с Путиным. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Очень много вопросов. <...> Мне кажется, всё будет очень остро», — сказал он телеграм-каналу «Юнашев LIVE».
К слову, побьёт ли ПЛ-2024 рекорд в 4 часа 40 минут — тоже вопрос дня.
С минуты на минуту стартует прямая линия с президентом. Федеральные телеканалы отводят три часа эфирного времени на трансляцию передачи «Итоги года с Владимиром Путиным». На прямую линию Путина поступило более 2 миллионов вопросов, ИИ определил топ-10 самых ожидаемых.
Telegram / Юнашев LIVE