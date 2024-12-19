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19 декабря, 09:11

Константин Эрнст: Прямая линия с Владимиром Путиным будет острой

Президент Первого канала Константин Эрнст на правах организатора эфира «Итогов года с Владимиром Путиным» пообещал, что прямая линия будет острой. Такое заявление он сделал в беседе с корреспондентом кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Константин Эрнст — о прямой линии с Путиным. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Очень много вопросов. <...> Мне кажется, всё будет очень остро», — сказал он телеграм-каналу «Юнашев LIVE».

К слову, побьёт ли ПЛ-2024 рекорд в 4 часа 40 минут — тоже вопрос дня.

Life.ru снял последние приготовления к прямой линии Путина: Журналисты в сборе, карандаш президента на месте
Life.ru снял последние приготовления к прямой линии Путина: Журналисты в сборе, карандаш президента на месте

С минуты на минуту стартует прямая линия с президентом. Федеральные телеканалы отводят три часа эфирного времени на трансляцию передачи «Итоги года с Владимиром Путиным». На прямую линию Путина поступило более 2 миллионов вопросов, ИИ определил топ-10 самых ожидаемых.

Обложка ©

Telegram / Юнашев LIVE

Николь Вербер
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