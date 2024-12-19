Константин Эрнст: Прямая линия с Владимиром Путиным будет острой

Президент Первого канала Константин Эрнст на правах организатора эфира «Итогов года с Владимиром Путиным» пообещал, что прямая линия будет острой. Такое заявление он сделал в беседе с корреспондентом кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Константин Эрнст — о прямой линии с Путиным. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Очень много вопросов. <...> Мне кажется, всё будет очень остро», — сказал он телеграм-каналу «Юнашев LIVE».