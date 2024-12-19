ИИ определил топ-10 самых ожидаемых вопросов Путину
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В топ-10 наиболее ожидаемых вопросов к президенту России Владимиру Путину на предстоящей прямой линии вошли сроки завершения специальной военной операции, меры по снижению инфляции, тарифы на жилищно-коммунальные услуги и медицинское обеспечение граждан. Эти данные были получены в результате исследования Brand Analytics, проведенного с использованием искусственного интеллекта (с результатами ознакомились наши коллеги из ТАСС).
На первом месте стоит вопрос о возможных сроках завершения СВО. Второе место занимает вопрос о мерах по снижению инфляции и роста цен. Третьим в списке идет проблема высоких тарифов ЖКХ и способы ее решения. Далее следует вопрос о доступности медицинской помощи в регионах. Пользователей соцсетей также интересует, будет ли увеличена индексация пенсий в 2025 году.
Шестое место занимает вопрос о шагах, предпринимаемых для улучшения доступности жилья. Седьмым стал вопрос о повышении зарплат учителей и улучшении качества образования. Затем идут меры по борьбе с нелегальной миграцией. На девятом месте — вопросы о действиях правительства в борьбе с коррупцией, а замыкает десятку тема улучшения состояния дорог и коммунальной инфраструктуры.
Ключевые темы, касающиеся СВО, включают сроки завершения операции, поддержку участников и их семей, а также вопросы поиска пропавших без вести. В экономической сфере основными проблемами остаются высокая инфляция, рост цен, низкий уровень доходов и высокие ставки по ипотеке. В области ЖКХ обсуждаются повышение тарифов, низкое качество услуг и сложности с реализацией мусорной реформы. В здравоохранении актуальными являются нехватка врачей, проблемы с обеспечением лекарствами и доступность медицинской помощи в удаленных районах.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что россияне к вечеру 18 декабря направили более 1,7 миллиона обращений на прямую линию Владимира Путина. Напомним, прямая линия с президентом пройдёт 19 декабря. Передача «Итоги года с Владимиром Путиным» начнётся в 12:00 по московскому времени. Федеральные телеканалы отводят три часа эфирного времени на трансляцию мероприятия.