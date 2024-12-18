Песков: На прямую линию Путина поступило более 1,7 млн обращений
Россияне направили более 1,7 миллиона обращений на прямую линию президента РФ Владимира Путина к вечеру 18 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24», подчеркнув, что разбирать вопросы помогает искусственный интеллект.
«В ручном режиме это бы разбирали год, а так фактически к концу завтрашней программы у нас всё уже будет разобрано, уже сейчас многие министерства и ведомства запрашивают массив в их части, чтобы понимать, с какими проблемами они в своей области сталкиваются», — пояснил Песков.
Он добавил, что российские власти уже отработали часть жалоб россиян, которые были направлены Путину. Песков заверил, что решение вопросов в период подготовки совсем «не обедняет прямую линию» и пресс-конференцию президента.
Напомним, прямая линия с президентом состоится 19 декабря. Передача «Итоги года с Владимиром Путиным» начнётся в 12:00 по московскому времени. Федеральные телеканалы отводят три часа эфирного времени на трансляцию мероприятия. В Кремле заверили, что Путин уделит большое внимание блоку по экономике и спецоперации. Там также рассказали о напряжённой подготовке президента к мероприятию.
Life.ru