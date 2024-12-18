Песков: На прямую линию Путина поступило более 1,7 млн обращений

Россияне направили более 1,7 миллиона обращений на прямую линию президента РФ Владимира Путина к вечеру 18 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24», подчеркнув, что разбирать вопросы помогает искусственный интеллект.

«В ручном режиме это бы разбирали год, а так фактически к концу завтрашней программы у нас всё уже будет разобрано, уже сейчас многие министерства и ведомства запрашивают массив в их части, чтобы понимать, с какими проблемами они в своей области сталкиваются», — пояснил Песков.