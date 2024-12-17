Гениальный стратег: Путин провёл три встречи и обеспечил Россию верным союзником

Три встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в 2024 году стали важным шагом в укреплении двустороннего сотрудничества Москвы и Пекина. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на конференции по международной ситуации.