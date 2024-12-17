Гениальный стратег: Путин провёл три встречи и обеспечил Россию верным союзником
Ван И: Три встречи Путина и Си Цзиньпина укрепили сотрудничество России и Китая
Си Цзиньпин и Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани. Обложка © Life.ru
Три встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в 2024 году стали важным шагом в укреплении двустороннего сотрудничества Москвы и Пекина. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на конференции по международной ситуации.
«Си Цзиньпин и Путин встречались трижды в этом году, что способствовало дальнейшему углублению всестороннего стратегического сотрудничества Китая и России», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Поднебесной.
Напомним, что в мае лидеры России и КНР встретили в Пекине, в июле — на саммите ШОС в Астане, а в октябре — на саммите БРИКС в Казани. Последняя продлилась около часа. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, политики обсудили в том числе и ситуацию на Украине.